Erzincan’da kuşburnu toplanmaya başlandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da kuşburnu toplanmaya başlandı

Erzincan'da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.

Erzincan'da vatandaşlar doğadan tek tek topladıkları kuşburnuları uzun ve yorucu işlemlerin ardından marmelata dönüştürüyor.

Vatandaşlar C vitamini deposu kuşburnu meyvesini toplamak için bugünlerde dağlara akın ediyor. Hemen her köyde yetişen ve 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer C vitamini bulunan kuşburnu meyvesinin en çok tüketilen formatı olan marmelat yapımı ise zorlu aşamalardan sonra gerçekleşiyor.

Kadınlı erkekli, çocuklu yaşlı gruplar halinde dağlara giderek kuşburnuyu dikenli dallarından tek tek toplayan vatandaşlar birkaç gün içerisinde topladıkları kuşburnuları bu kez yine tek tek temizleyerek suyla birlikte kaynatıyor.

Haşlandıktan sonra ezilerek kevgirden geçirilen kuşburnular ocakta veya sobanın üzerinde bir miktar şeker katılarak bir süre daha pişirildikten sonra kavanozlara dolduruluyor.

Erzincan'da kış aylarında marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle ilgi görüyor.

Erzincan’da kuşburnu toplanmaya başlandı

Erzincan’da kuşburnu toplanmaya başlandı

Son Haberler
Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün Avrupa onu konuşuyor: Bu kadarına da pes
Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün Avrupa onu konuşuyor: Bu kadarına da pes
Van Gölü’ne dikkat çekmek için Erek Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi
Van Gölü’ne dikkat çekmek için Erek Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi
Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yoldan geçen hemşire yaptığı kalp masajı yetmedi
Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yoldan geçen hemşire yaptığı kalp masajı yetmedi
Bayburtlu milli güreşçi Akkuş, dünya üçüncülüğünü elde etti
Bayburtlu milli güreşçi Akkuş, dünya üçüncülüğünü elde etti
Kübalı gelin Arap usulü evlendi
Kübalı gelin Arap usulü evlendi