Erzincan’da larva ilaçlaması sürüyor

Kaynak: İHA
Erzincan’da larva ilaçlaması sürüyor

Erzincan'da haşerelerin ve sineklerin ürediği su kanallarında, sulak alanlarda, derelerde, çöp döküm sahalarında ve gübrelik alanlarda larva ilaçlaması sürdürülüyor.

Erzincan'da haşerelerin ve sineklerin ürediği su kanallarında, sulak alanlarda, derelerde, çöp döküm sahalarında ve gübrelik alanlarda larva ilaçlaması sürdürülüyor.

Etkin bir şekilde yapılan ilaçlama çalışmaları ile vatandaşların rahat ve sağlıklı bir yaz geçirmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ilaçlama çalışmaları havaların ısınmasıyla beraber yoğunlaştırıldı. Ekipler öncelikli olarak haşerelerin ve sineklerin ürediği alanlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ekipler larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik olarak su kanallarında, sulak alanlarda, derelerde, çöp döküm sahalarında ve gübrelik alanlarda belirli periyodlar dahilinde ilaçlama çalışmalarına devam edecekler.

Son Haberler
Ünlü rapçi hakkında flaş karar!
Ünlü rapçi hakkında flaş karar!
Çocukların çok sevdiği çizgi film geri dönüyor!
Çocukların çok sevdiği çizgi film geri dönüyor!
UEFA İstanbul Temsilciliğini açıyor
UEFA İstanbul Temsilciliğini açıyor
New York borsası düşüşle açıldı (21 Nisan 2025)
New York borsası düşüşle açıldı
Yargılanan 49 genç hakkında flaş karar...
Yargılanan 49 genç hakkında flaş karar...