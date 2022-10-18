Mahkemeden çıktı katil oldu

İHA'nın haberine göre, olay, bugün saat 13. 30 sıralarında Erzincan Adliyesi önündeki çay ocağının bahçesinde meydana geldi. Adliyede görülen cinsel istismar davası sonrasında, davaya konu kızın babası Salih P., ile davanın diğer tarafı gencin babası Abdulkadir K., duruşma sonrası adliye önünde bulunan çay ocağında karşı karşıya geldi.

18 yaşından küçük kızın babası olan ve Erzincan Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Salih P., tabancayla gencin babası olan Abdulkadir K.’yi tek bir atışla göğüs kısmından vurdu.

Olay sonrası kaçmaya çalışan Salih P., adliye civarında görev alan polisler tarafından hemen yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdulkadir K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.