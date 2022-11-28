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Elektrik direğine çarpan minibüs yan yattı: 4 yaralı

Erzincan’da minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 09:50
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Erzincan’da minibüs yan yattı: 4 yaralı

Elektrik direğine çarpan minibüs yan yattı: 4 yaralı
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Erzincan’da orta refüjdeki elektrik direğine çarpan minibüs yan yattı. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Trafik kazası, saat 05.00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu üzeri Ulalar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 24 BC 560 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarparak yan devrildi.

Kaza da araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.


(Kaynak: İHA)

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