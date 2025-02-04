Erzincan’da modern tarımla domates hasadı başladı

Erzincan'da ağır kış şartlarına rağmen seralarda sebze üretimine devam ediliyor. Hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar düştüğü Erzincan'da jeotermal ısıtmalı seralarda üretim aralıksız sürdürülüyor. Ekşisu bölgesinde geçtiğimiz yıl kurulan özel sektöre ait jeotermal seralarda domates hasadı başladı. Jeotermal seralarda üretilen domatesler hem yurt içine hem de yurt dışına satılıyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Ekşisu ve Akyazı bölgelerinde domates ve marul üretiminin yapıldığı seralarda incelemelerde bulundu. Firma yetkililerden üretimler hakkında bilgi alan İl Müdürü Koçaker, Ocak ve Şubat aylarında bölgede sebze üretimi yapılıyor olmasının önemine değindi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, serada yaptığı açıklamada; "Erzincan ülkemizin en soğuk iklim kuşağında yer alıyor ancak görüyoruz ki sahip olduğu avantajı da iyi değerlendiriyor. Ocak, Şubat aylarında özellikle geceleri hava sıcaklıkları eksi 15 derecelere kadar düşüyor. Ancak Erzincan Ekşisu bölgesinde bulunan jeotermal enerji kaynaklarını en iyi şeklide değerlendirerek kış aylarında sebze üretimi yapıyor. Üretilen domateslerin hem yurt için satılması hem de yurt dışına ihraç edilmesi son derece önemlidir. Bu durum gösteriyor ki Erzincan'da önemli bir seracılık potansiyeli var" şeklinde konuştu.

Üreticilerle işbirliği içerisinde söz konusu potansiyeli daha da geliştirerek bölgeyi seracılık üssü haline getirme noktasında çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Koçaker, "Akyazı Mahallemizde genç bir ziraat mühendisi arkadaşımız marul üretimi yapıyor. Biz bu üretimlerle ve başarılı çiftçilerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu üretim potansiyelini daha da artırarak hem Erzincan'a hem de ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.