Erzincan’da örtü yangını söndürüldü

Ahmediye Geçidinde akşam saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan örtü yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
