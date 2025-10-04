Erzincan’da örtü yangını söndürüldü

Kaynak: İHA
Erzincan’da örtü yangını söndürüldü

Erzincan-Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan Ahmediye Geçidinde çıkan örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ahmediye Geçidinde akşam saatlerinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan örtü yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

