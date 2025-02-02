Erzincan’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Erzincan-Erzurum kara yolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, R.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü R.T. ile M.T., H.T. ve P.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Erzincan’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Erzincan’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Erzincan’da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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