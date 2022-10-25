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Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: 2 kişi yaralandı

Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandığı açıklandı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:53
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Erzincan’da otomobil şarampole yuvarlandı

Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: 2 kişi yaralandı
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Kaza, Erzincan Merkez Keklikkayası köyü yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken itfaiye ekipleri ise yangın ihtimaline karşı güvenlik önlemi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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