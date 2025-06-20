Erzincan’da otomobil ve motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da otomobil ve motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Erzincan'da otomobil ve motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Serdar G., idaresindeki 06 ELV 521 plakalı otomobil ile Erdal M'nin (56) kullandığı 24 ABS 850 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 sürücü, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Erdal M,, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Serdar G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Erzincan’da otomobil ve motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Son Haberler
Trump henüz kararını açıklamadı ama ABD İsrail’e destek veriyor mu? İşte Netanyahu’nun gerçek amacı
Trump henüz kararını açıklamadı ama ABD İsrail’e destek veriyor mu? İşte Netanyahu’nun gerçek amacı
Kripto tuzağına düşüren 5 paravan şirket deşifre edildi! Soğuk Cüzdanla İz Kaybettiren Çete Yakalandı
Kripto tuzağına düşüren 5 paravan şirket deşifre edildi! Soğuk Cüzdanla İz Kaybettiren Çete Yakalandı
Brent petrol 75,25 Dolara Düştü: Orta Doğu gerilimi azalıyor mu?
Brent petrol 75,25 Dolara Düştü: Orta Doğu gerilimi azalıyor mu?
Yaz sıcaklarında su, kahve ve çay dengesi nasıl olmalı? Uzmanlar anlatıyor
Yaz sıcaklarında su, kahve ve çay dengesi nasıl olmalı? Uzmanlar anlatıyor
Transferde büyük kapışma! Fenerbahçe'nin istediği yıldıza dünya devi talip
Transferde büyük kapışma! Fenerbahçe'nin istediği yıldıza dünya devi talip