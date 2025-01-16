Erzincan’da özel harekâttan nefes kesen tatbikat! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin tatbikatı gereceği aratmadı. Gerçek mühimmatlarla yapılan tatbikatta, zırhlı araçlar ve yerli silahlarla donanımlı ekipler, teröristleri etkisiz hale getirdi ve hedefleri tam isabetle vurdu.

Gerçek mühimmat kullanılan tatbikatta senaryo gereği Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, göreve hazırlandıktan sonra yapılan plan dahilinde zırhlı araçlara binerek olay yerine intikal etti.

Erzincan’da özel harekâttan nefes kesen tatbikat! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

Ekipler daha sonra meskun mahalde bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyona başladı. Plan dahilinde teröristleri etkisiz hale getiren polisler, operasyonda, arazide gizlenen teröristleri bulup etkisiz hale getirmek için harekete geçti.

Erzincan’da özel harekâttan nefes kesen tatbikat! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

Bu operasyonda da ekipler, tuzaklanan alandaki patlayıcıyı etkisiz hale getirip, bölgeyi aradı. Ekiplerin araştırmasıyla bulunan teröristler etkisiz hale getirildi.

Erzincan’da özel harekâttan nefes kesen tatbikat! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

TAM İSABET

Düzenlenen tatbikatta yerli ve milli silahlarla tam donanımlı ekipmanları kullanan ekipler, gece ve gündüz fark etmeksizin yakın muharebe atışlarının yanı sıra 400 metreden de keskin nişancı atışıyla hedefi tam isabetle vurdu. Özel Harekat polisleri tatbikatta, zırhlı araç, dron, RPG-7 roketatar, lav silahı, Ekurizi keskin nişancı tüfeği, bombaatar, araç üstü uçaksavar, makineli tüfek gibi ağır ve hafif destek silahları kullandı.

Erzincan’da özel harekâttan nefes kesen tatbikat! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

Erzincan’da özel harekâttan nefes kesen tatbikat! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

Erzincan’da özel harekâttan nefes kesen tatbikat! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

Erzincan’da özel harekâttan nefes kesen tatbikat! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

Erzincan’da özel harekâttan nefes kesen tatbikat! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

Erzincan’da özel harekâttan nefes kesen tatbikat! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

Erzincan’da özel harekâttan nefes kesen tatbikat! Gerçek mühimmatlar kullanıldı

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