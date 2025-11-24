Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kent genelinde görev yapan öğretmenlere ziyaretlerde bulunarak, sürpriz yaptı.

Öğretmenlerin geleceğin mimarı olduğuna dikkat çekilen ziyaretlerde, polis ekipleri öğretmenlerin emek ve fedakârlıklarına duyulan minneti ifade ederek, günlerini kutladı. Ziyaretler sırasında pasta kesimi de yapılarak, öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.