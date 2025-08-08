Erzincan'da rüzgar çatıları uçurdu, yağmur su baskınlarına neden oldu

Kaynak: DHA
Erzincan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçlar köklerinden devrildi.

Erzincan ve çevresinde akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar günlük yaşamı felç etti.

EVLERİN ÇATILARI UÇTU

Şiddetli rüzgar, Akşemsettin, Fatih, Cumhuriyet ve Barbaros Mahallelerinde ağaçları kökünden sökerken Akşemsettin Mahallesi'nde bazı evlerin çatıları uçtu.

Bazı evlerde ve yollarda su baskınları yaşandı.

Akşemsettin, Fatih, İzzetpaşa, Barbaros ve Atatürk Mahallelerinde ise yağmurla birlikte caddeler sele döndü, evlerde su baskınları yaşandı.

Yağış sebebiyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

