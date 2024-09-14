Erzincan’da seyir halindeki tır alevler içinde kaldı

Kaynak: İHA
Erzincan’da seyir halindeki tır alevler içinde kaldı

Erzincan-Erzurum kara yolunda seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Yanan tırın sürücüsü alevlerden son anda kurtuldu.

Erzincan-Erzurum kara yolunda seyir halindeki tır alevlere teslim oldu. Yanan tırın sürücüsü alevlerden son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Aşkale ilçesinden Erzincan istikametine seyreden 34 DIA 279 plakalı Ramazan Gümüş idaresindeki tır, D100-26 karayolu 48 kilometre Yaylacık mevkiinde yanmaya başladı. Yangını fark eden tır sürücüsü aracı hemen yolun kenarındaki boş alana park edip şoför mahallini terk etti. Tır sürücüsünün araçtan uzaklaşması üzerine patlama meydana geldi. Son anda yanmaktan sürücü kurtulurken patlamanın etkisiyle etrafa saçılan alevlerden arazideki kuru otlar tutuştu.

Tır ve arazideki örtü yangını Erzurum'un Aşkale ilçesi ile Tercan'dan gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tercan jandarma ve ilçe trafik ekipleri yol güvenliğini sağladı.​​​​​​​

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