Erzincan'da sezonu başladı: Yurt içi ve yurt dışından büyük rağbet görüyor

Erzincan'ın kiraz bahçelerinde hasat dönemi hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl, kiraz bahçeleri bolluk ve bereketle dolup taşarken, üreticiler bahçelerindeki kirazların bol ve kaliteli olmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşıyor.

Erzincan'ın kendine has iklimi ve toprak özellikleri, kiraz yetiştiriciliği için oldukça elverişli. Bu nedenle, Erzincan'da yetişen kirazlar, hem lezzetleri hem de irilikleri ile dikkat çekiyor. Hasat edilen kirazlar, taze olarak tüketilmenin yanı sıra, pekmez, vişne suyu ve marmelat gibi çeşitli ürünlere de dönüştürülüyor. Erzincan kirazı, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda büyük bir talep görüyor.

4 BİN 75 TON KİRAZ ÜRETİLDİ

Erzincan, kendine özgü mikrokliması sayesinde meyvecilik açısından oldukça zengin bir şehir. Elma, kayısı, şeftali, kiraz, üzüm, armut, dut, vişne ve ceviz gibi birçok meyvenin yetiştirildiği Erzincan'da bu yıl da kiraz hasadı başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan 2023 verilerine göre, Erzincan'da 2 bin 340 dekar alandan 4 bin 75 ton kiraz üretimi gerçekleşti ve hasat edilen kirazlar yurt dışı ve çevre illere satıldı.

Kiraz üreticisi Saygın Polat, bu sene verim ve kaliteden memnun olduklarını, ürettikleri kiraza güvendiklerini ve işçi bulma sıkıntısına rağmen üretimden ödün vermeyeceklerini belirtti.

HASAT 1 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, ilk etapta erkenci çeşitlerin hasat edileceğini ve bayramdan sonra ise bölgelere göre değişmekle birlikte yaklaşık bir ay boyunca hasadın süreceğini açıkladı. Şahin, Erzincan'ın bulunduğu bölgede meyvecilik sektöründe önemli bir kapasiteye sahip olduğunu ve sofralık, kurutmalık ve sanayiye yönelik birçok meyveyi Erzincan olarak yetiştirip çevre illere sattıklarını söyledi. Sezon başından bu yana çiftçilerle iş birliği içinde çalıştıklarını, kültürel işlemlerden hastalık ve zararlılarla mücadeleye kadar her alanda destek verdiklerini ekledi. Şahin, "İnşallah bolluk ve bereket içerisinde bir sezon yaşayacağız," diyerek sözlerini tamamladı.