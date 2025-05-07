Erzincan’da siber suç operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Erzincan’da siber suç operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Erzincan polisinin düzenlediği siber suç operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gönderilen "Masak Analiz Raporlarına" istinaden 7258 sayılı yasanın 5.1/c maddesine muhalefet futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında yapılan çalışmalarda, 9 şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 7 adet telefon, 4 adet tablet, 3 adet HDD disk, 7 adet USB ve dijital materyal ele geçirildi.

Konu ile alakalı yakalanan şahıslar hakkında işlemler devam etmekte.

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