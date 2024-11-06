Erzincan'da silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlularına operasyon! 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, 200 personelin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 Ak-47 uzun namlulu silah, 146 uzun namlulu silah fişeği, 4 AK-47 şarjör, 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 287 farklı ebat ve çapta fişek, 11 tabanca şarjörü, 1 yivsiz av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 pompalı tüfek şarjörü, 4 muşta, 7 bıçak, 2 kelepçe ve tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait 3 altın sikke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli tahkikatlarının devam ettiği öğrenildi.