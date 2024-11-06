Erzincan'da silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlularına operasyon! 15 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan'da silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlularına operasyon! 15 gözaltı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık” suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, 200 personelin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 Ak-47 uzun namlulu silah, 146 uzun namlulu silah fişeği, 4 AK-47 şarjör, 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 287 farklı ebat ve çapta fişek, 11 tabanca şarjörü, 1 yivsiz av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 pompalı tüfek şarjörü, 4 muşta, 7 bıçak, 2 kelepçe ve tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait 3 altın sikke ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli tahkikatlarının devam ettiği öğrenildi.

Erzincan'da silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlularına operasyon! 15 gözaltı

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