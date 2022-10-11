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Erzincan'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Erzincan'da, husumet nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:38
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Erzincan'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Erzincan'da silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
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Edinilen bilgiye göre, Karağaç Mahallesi 785. Sokak'ta İ.Ş. ile A.Y. arasında bir süredir devam eden husumete dayanan tartışma büyüdü.

Bunun üzerine İ.Ş, yanında bulunan pompalı tüfekle A.Y'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Aracıyla kaçtığı belirlenen İ.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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