Erzincan’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

Kaynak: İHA
Erzincan’da toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı

Erzincan’da toplu taşıma ücretleri 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren artırıldı.

Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, yeni ücret tarifesinin gerekçelerini açıkladı.

Limon, yaptığı açıklamada, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu'nun 62. maddesi çerçevesinde özel halk otobüsü ücretlerinde değişiklik yapıldığını belirtti. 13 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren eski tarifeye göre, tam bilet 14,00 TL, öğrenci bileti 11,50 TL ve kartsız bilet 17,00 TL olarak belirlenmişti.

Ancak, akaryakıt fiyatlarındaki artış, araç yedek parça maliyetleri ve bakım giderlerindeki yükseliş ile 2024 yılı 7 aylık enflasyon oranındaki %28,76'lık artış nedeniyle yeni bir fiyat düzenlemesine gidildi.

Yeni tarifeye göre, 7 Ağustos 2024 itibarıyla geçerli olacak ücretler, tam bilet 17,00 TL, öğrenci bileti 14,00 TL ve kartsız bilet ise 20,00 TL olarak belirlendi. Birlik Yönetim Kurulu, maliyetler ve vatandaşların alım gücü gibi çeşitli kriterleri değerlendirerek bu kararı aldıklarını açıkladı.

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