29 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Erzincan’da ağaca çarparak takla atan otomobilde 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 23:35
Takip Et

Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
+
Aa
-

Kaza, Erzincan Merkez Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre otomobil sürücüsü Özgür Eskiyurt (36) direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kazada çarpmanın etkisiyle takla atıp ters dönen araçtan sürücü Özgür Eskiyurt hayatını kaybederken araç içerisinde bulunan Uğur K. (36) ile Hasan B. yaralanarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Uğur K.’nın hayati tehlikesi bulunurken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
2
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Bacak arasıyla hırsızlık yaptı. Kadın aldığı şişeyi yok etti
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
3
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
4
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
5
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿Avustralya’da otoyolda radyoaktif madde içeren 8 milimetrelik kapsül aranıyor
﻿EYT'de maaş bilmecesi. Bakan Bilgin kayıp yok demişti ama emekli maaşları düşecek mi
6
﻿EYT'de maaş bilmecesi. Bakan Bilgin kayıp yok demişti ama emekli maaşları düşecek mi
﻿EYT'de maaş bilmecesi. Bakan Bilgin kayıp yok demişti ama emekli maaşları düşecek mi
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
7
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿15 yaş ve üzeri arabası olanlar için flaş talep
﻿Klima gazı sızan araçta patlama
﻿Klima gazı sızan araçta patlama
﻿Klima gazı sızan araçta patlama
﻿Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa ülkeleri ve ABD için seyahat uyarısı
﻿Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
﻿Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
﻿Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 2 yaralı
﻿İran'da olan Van'da da hissedilen depremle ilgili AFAD’tan açıklama
﻿İran'da olan Van'da da hissedilen depremle ilgili AFAD’tan açıklama
﻿İran'da olan Van'da da hissedilen depremle ilgili AFAD’tan açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.