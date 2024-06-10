Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yolunda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şükriye Ay idaresindeki 69 AB 518 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıktı.

Ters dönen araçta sürücüyle beraber aynı aileden Ferhat, Merve ve Hacer Ay yaralanırken, kaza yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.