Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi yolunda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şükriye Ay idaresindeki 69 AB 518 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıktı.

Ters dönen araçta sürücüyle beraber aynı aileden Ferhat, Merve ve Hacer Ay yaralanırken, kaza yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

aw223834-02.jpg

aw223834-03.jpg

aw223834-01.jpg

Son Haberler
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı: Erkeklere hasret kaldım Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı: Erkeklere hasret kaldım
Tacizci müdür kız imam hatip lisesine tayin oldu. Kurda kuzu teslim etmişler Gündem
Tacizci müdür kız imam hatip lisesine tayin oldu. Kurda kuzu teslim etmişler
Hasat bir hafta erken başladı. Fiyatı 80 TL’ye çekildi Yaşam
Hasat bir hafta erken başladı. Fiyatı 80 TL’ye çekildi
Şüpheli motosiklet çalıntı çıktı Yerel Haberler
Şüpheli motosiklet çalıntı çıktı
İYİ Parti’den AKP’ye geçecek 4 vekilin isimleri sızdı! Ankara’yı sallayan bomba iddia Gündem
İYİ Parti’den AKP’ye geçecek 4 vekilin isimleri sızdı! Ankara’yı sallayan bomba iddia
Narkoçelik 22 operasyonu Yerel Haberler
Narkoçelik 22 operasyonu
Hamilelikte eksikliği çocukta ilerde zeka geriliğine neden oluyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Hamilelikte eksikliği çocukta ilerde zeka geriliğine neden oluyor. Uzmanlar uyardı