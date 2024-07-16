Erzincan’da trafik kazası: 7 yaralı

Erzincan'ın Ulalar Mahallesi, Ulalar kavşağında bugün saat 08.30’da trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Feriz Ertemiz hakimiyetindeki 06 COU 95 plakalı otomobili ile Mehmet Celep idaresindeki 52 AL 217 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Meydana gelen kaza sonucunda; Mehmet Celep, Safiye Ertemiz, Feriz Ertemiz, Niyazi Bişgen, Güler İşık, Aynıgün Alay ve Beren Şenkal yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.