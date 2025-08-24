Erzincan’da traktör ile otomobil çarpıştı

Erzincan-Erzurum kara yolunda traktör ile otomobil çarpıştı. 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Bayırbağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, F.D. yönetimindeki 34 CEB 474 plakalı otomobil ile E.A. idaresindeki 62 plaka sayılı kasalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar oluştu.

Kazada, otomobil sürücüleri yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

