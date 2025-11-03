Olay, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli ekiplerin, Yeni Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda Sivas yönünde gerçekleştirdiği denetim sırasında yaşandı.
Ekipler, aracın hareketlerinden kuşkulandıkları için durdurma kararı aldı.Durdurulan araçta belirgin bir esrar kokusu fark edilmesiyle hemen arama yapıldı.
İncelemeler neticesinde, bir ilaç kutusunun içerisinde ve sürücünün ayakkabısının keçe kısmının altında toplam 92,38 gram toz esrar ele geçirildi.Şüphelinin adli işlemleri devam ederken, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili açıklama geldi.
Açıklamada, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.