AKP'li belediye başkanının yeğeni ile MHP’li başkanın yeğeni uyuşturucudan tutuklandı

Sözcü’den Orhan Bozkurt’un haberine göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle önceki gün akşam saatlerinde kent merkezinde iki aracı takibe aldı. Ekiplerin, öncü ve artçı oldukları değerlendirerek takibe aldıkları araçlar yaşanan kovalamacanın ardından durdurdu.



17 KİLO UYUŞTURUCU SKUNK VE 4 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik köpekler ile yapılan araçlarda yapılan detaylı aramada 17 kilo 400 gram skunk ile 4 kilo 313 gram kubar esrar ele geçirildi.



Ekipler, araçlarda bulunan şüpheliler Serdar Demir, Mücahit Altun, Diyar Bingöl ile Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen H.M ve M.A’yı gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen Serdar Demir, Mücahit Altun ve Diyar Bingöl çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, Afganistan uyruklu H.M ile M.A. ise Savcılıkca serbest bırakıldı.





AKP Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl



AKP VE MHP’Lİ BAŞKANLARIN YEĞENLERİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Araçlarında uyuşturucu yakalanan tutuklu şüphelilerden Diyar Bingöl’nün AKP Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile AKP Karlıova İlçe Başkanı İlyas Bingöl’ün yeğeni olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli Serdar Demir’in ise Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda memur olarak çalıştığı aynı zamanda da MHP Karlıova İlçe Başkanı Şevket Demir’in yeğeni olduğu anlaşıldı.

İLGİLİ HABERLER