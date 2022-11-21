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  • AKP'li belediye başkanının yeğeni ile MHP’li başkanın yeğeni uyuşturucudan tutuklandı

AKP'li belediye başkanının yeğeni ile MHP’li başkanın yeğeni uyuşturucudan tutuklandı

Uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle Erzincan’da takibe alınan araçtan 4 kilo 313 gram kubar esrar maddesi ile  17 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki şüphelilerin AKP'li belediye başkanı ve ilçe başkanının yeğeni ile MHP'li ilçe başkanının yeğeni olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 10:25
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: AKP'li belediye başkanının yeğeni ile MHP’li başkanın yeğeni uyuşturucudan tutuklandı

AKP'li belediye başkanının yeğeni ile MHP’li başkanın yeğeni uyuşturucudan tutuklandı
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Sözcü’den Orhan Bozkurt’un haberine göre, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdıkları şüphesiyle önceki gün akşam saatlerinde kent merkezinde iki aracı takibe aldı. Ekiplerin, öncü ve artçı oldukları değerlendirerek takibe aldıkları araçlar yaşanan kovalamacanın ardından durdurdu.

17 KİLO UYUŞTURUCU SKUNK VE 4 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik köpekler ile yapılan araçlarda yapılan detaylı aramada 17 kilo 400 gram skunk  ile 4 kilo 313 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ekipler, araçlarda bulunan şüpheliler Serdar Demir, Mücahit Altun, Diyar Bingöl ile Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen H.M ve M.A’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen Serdar Demir, Mücahit Altun ve Diyar Bingöl çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, Afganistan uyruklu H.M ile M.A. ise Savcılıkca serbest bırakıldı.


AKP Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl

AKP VE MHP’Lİ BAŞKANLARIN YEĞENLERİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ
Araçlarında uyuşturucu yakalanan tutuklu şüphelilerden Diyar Bingöl’nün AKP Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile AKP Karlıova İlçe Başkanı İlyas Bingöl’ün yeğeni olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli Serdar Demir’in ise Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda memur olarak çalıştığı aynı zamanda da MHP Karlıova İlçe Başkanı Şevket Demir’in yeğeni olduğu anlaşıldı.

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Menderes YILDIRIM
21.11.2022 11:52
Şaban Bey Şimdi de TEHDİT SAVURUYORSUNUZ. Süleyman Bey, Haftada 5.000 Torbacı YAKALANIYOR diyor. YA YAKALANAMAYANLAR kim bilir NE KADAR. Siz hala yazılanları RAKİP PARTİYİ eleştirmek mi sanıyorsunuz  
 
Menderes YILDIRIM
21.11.2022 11:49
Şaban Bayram Bey Amacım sizlerin YORUMLARINIZI eleştirmek değil. Süleyman Bey HAFTA' da 5.000 Torbacı yakalıyoruz diyor. 5.000 / 7 700 Torbacı demek. NASIL ve NEREDEN Giriş Yapıyor.  
 
Menderes YILDIRIM
21.11.2022 11:36
Şaban Bayram Bey Yorumculara Cevap Vermek istemem. İBB yi Cenaze aracı ile KÖTÜLEMEK isterken, SÖYLEDİĞİMİZ de tam bu, ülkemiz UYUŞTURUCU BATAKLIĞI OLMUŞ. Hafta da 5.000 Torbacı NE DEMEK.  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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