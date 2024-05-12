Erzincan’da yollar beyaza büründü

Kaynak: İHA
Erzincan’da yollar beyaza büründü
Erzincan’da etkili olan dolu yağışı günlük hayatı durma noktasına getirirken yollar beyaza büründü.

Sivas - Erzincan karayolu Sakaltutan mevkii yağan doluyla beraber kar gibi beyaz örtüyle kaplandı.
Hızla bastıran bastıran yağış sebebiyle trafik akışında aksamalar meydana geldi.
Dolu yağışının etkisini hissettirdiği güzergahta ağır tonajlı araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte zorluk çekti.
Sağanak yağışlardan dolayı bazı noktalarda su taşkınları meydana gelirken, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden uyarı geldi.
Yapılan uyarıda, “Halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların ilimiz çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Beklenen yerel kuvvetli yağışlar ile birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” İfadelerine yer verildi.

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