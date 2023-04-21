Erzincan'da yükseklerde kar şehir merkezinde yağmur etkili oldu

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar şehir merkezinde ise kuvvetli yağış etkili oldu.

Erzincan'da yükseklerde kar şehir merkezinde yağmur etkili oldu

İHA'nın haberine göre, Erzincan’da bayramın birinci günü kar ve yağmur görüldü. Gece saatlerde etkisini sürdüren yağmur yağışı Erzincan - Sivas kara yolu güzergâhı Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde kara dönüştü. 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde etkili olan kar yağışı sonrası etraf adeta beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte sürücüler dikkatli seyretti.

Erzincan şehir merkezi ise yağmura doydu. Yaklaşık 1 haftadır aralıklı yağan yağmur sonrası kuraklık endişesi taşıyan çiftçilerin yüzü güldü. Cadde ve sokaklarda bayram ziyaretleri için dışarı çıkan vatandaşlar şemsiyelerle ıslanmaktan korundu.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr güneyli yönlerinden orta, öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

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