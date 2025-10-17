Erzincan Valiliği himayelerinde hayata geçirilen Toplu Sera Bölgesi Projesi, modern tarımın gereksinimlerine uygun olarak yürütülen toplu sera kurulumları; altyapı hazırlığı, sağlam sera iskeleti montajı, örtü malzemesi uygulamaları, gelişmiş sulama ve havalandırma sistemleri ile elektrik ve otomasyon altyapı işleri titizlikle devam ediyor.

Proje tamamlandığında 700 kişiye yeni istihdam sağlayacak, Erzincan ekonomisine yıllık 350 milyon TL’lik katkı sunacak olan bu toplu sera bölgesinde, yılın 10 ayı boyunca üretim devam edecek.