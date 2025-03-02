Erzincan’daki Ergan Dağı’nda çığ tatbikatı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Erzincan’da AFAD tarafından çığ tatbikatı düzenlendi. Ergan Dağı Kayak Merkezi’ndeki tatbikata katılanlar senaryo gereği kar kütlesi altında kalan 2 kişiyi kurtarıp hastaneye kaldırdılar.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, 40 personelin katılımıyla çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim ve tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 3. Ordu İstihkam Savaş Taburu Orta Seviye Arama Kurtarma Birliği ve kayak merkezinin çığ güvenliğinden sorumlu personelden oluşan 40 kişi katıldı.

AFAD Van İl Müdürlüğünden gelen 3 uzman tarafından ekiplere çığda müdahale teknikleri ve kayıp kişilerin bulunması konusunda 4 gün boyunca eğitim verildi.

Eğitimin son gününde yapılan çığda arama kurtarma tatbikatında, senaryo gereği çığ düşmesi sonucu 2 kayakçı kar kütlesi altında kaldı. Hızlıca olay yerine ulaşan ekipler, yerlerini tespit ettiği 2 kişi yaralı olarak kurtarıp hastaneye kaldırdı.

Erzincan’daki Ergan Dağı’nda çığ tatbikatı

Erzincan’daki Ergan Dağı’nda çığ tatbikatı

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