Erzincan’daki maden faciasında ÇED raporunu onaylayanlar asli kusurlu sayıldı

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi toprak altında kaldı. 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kayması sonrası yapılan çalışmalarda 4 işçinin cansız bedeni çıkarılırken 5 işçiye ise henüz ulaşılamadı.

Cumhuriyet gazetesinden Cengiz Karagöz’ün haberine göre, ABD ve Kanada ortaklı Anagold şirketinin işlettiği madende meydana gelen facia sonrası soruşturma devam ederken ikinci bilirkişi raporu yayınlandı. Raporda kusurlu bulunanlar arasında maden için hazırlanan ÇED raporunu onaylayanlar da yer aldı. Ayrıca şirket yöneticileri de asli kusurlu olarak sayıldı.

Raporda maden faciasının gerçekleşmesine neden olan kusurlar sıralanırken “Olayın meydana gelmesinde; proje yönetim mekanizmasının doğru/işler şekilde kurulmamış olmamasının, yığın liçine yakın mesafede ve yüksek miktarda patlayıcı kullanılarak yapılan patlamanın yığın liçine olası hasar risklerinin belirlenmemesinin, uyarı sistemlerinin yeterli olmasının ve çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasının etkili olduğu” vurgulandı.

ÇED RAPORUNA ONAY VERENLER VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİ KUSURLU SAYILDI

Hazırlanan bilirkişi raporunda faciada kusurlu olarak görülenler de sıralandı. Bilirkişi raporunda maden için hazırlanan ÇED raporu için olum yönde karar verenlerin de asli kusurlu sayılması dikkat çekti. Öte yandan SSR Mining Global Projeler Başkan Yardımcısı John Harmse, Anagold Ülke Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin de olduğu 13 üst düzey yönetici asli kusurlu bulundu.

Raporda ayrıca 9 kişinin hayatını kaybettiği facianın çevre kirliliğine neden olduğu vurgulandı.