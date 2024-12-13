Erzincan'dan sonra Ege'de şiddetli deprem! Türkiye'nin Doğusu da Batısı da sallanıyor

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Ege Denizi'nde art arda iki deprem meydana geldi.

Saat 11.34'te gerçekleşen depremin derinliği 15.73 kilometre olarak ölçülürken saat 11.12'deki 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 8.51 kilometre olarak tespit edildi.

ERZİNCAN'DA DEPREM

Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre, saat 11.04’te Erzincan’ın Tercan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5.0 km olarak açıklandı.

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