Erzincan'dan sonra Ege'de şiddetli deprem! Türkiye'nin Doğusu da Batısı da sallanıyor

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Ege Denizi'nde art arda iki deprem meydana geldi.
Saat 11.34'te gerçekleşen depremin derinliği 15.73 kilometre olarak ölçülürken saat 11.12'deki 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 8.51 kilometre olarak tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-12-13
Saat:11:34:06 TSİ
Enlem:40.16528 N
Boylam:23.92278 E
Derinlik:15.73 km
Detay:https://t.co/okG1uY0bbT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
ERZİNCAN'DA DEPREM
Kandilli Rasathanesi’nin açıklamasına göre, saat 11.04’te Erzincan’ın Tercan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 5.0 km olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 13, 2024
ALTINKAYA-TERCAN (ERZINCAN) https://t.co/lXKnp2jzoD
13.12.2024, 11:04:08 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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