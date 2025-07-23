Erzincan'ın Tercan gölünde üretim rekor kırıyor

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bulunan Tercan Baraj Gölü'nde kültür balıkçılığı gelişmeye devam ediyor. 7 işletmenin faaliyet gösterdiği gölde, yıllık üretim kapasitesi 3 bin tona ulaştı.

Tercan Baraj Gölü'nde kafes balıkçılığı her geçen yıl büyüyerek, gelişiyor. Hali hazırda baraj gölünde faaliyet gösteren 7 işletme, toplam 150 kafeste yıl boyunca balık yetiştiriciliği yapıyor. Tercan Baraj Gölü'nün yıllık üretim kapasitesi 3 bin tona yaklaşırken, kültür balıkçılığı bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. 218 milyon 749 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip baraj, yaklaşık 120 bin dekar tarım arazisini sulamanın yanı sıra elektrik üretimi ve su ürünleri yetiştiriciliğiyle de dikkat çekiyor.

Tarımın alt sektörlerinin hızla geliştiği Erzincan'da, su ürünleri üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla kafes balıkçılığı yapan işletmeleri düzenli olarak ziyaret edip, teknik destek sağlıyor.

Tercan ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan baraj gölü, hem tarımsal hem de ekonomik anlamda ilçeye ve bölgeye değer katıyor.