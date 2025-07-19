Erzincanlı çiftçilerin başı belada! Ayçiçek tarlalarını talan ettiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincanlı çiftçilerin başı belada! Ayçiçek tarlalarını talan ettiler

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayılar ayçiçeği tarlalarını talan etti, mahsulde kayıp yaşanmasına neden oldular.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ayılar ayçiçeği tarlalarını talan etti, mahsulde kayıp yaşanmasına neden oldular. Çiftçiler ayılardan oldukça mağdur olduklarını belirttiler.

Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde ayçiçeği tarlalarına giden çiftçiler şok oldular. Ayçiçeği tarlasını sulamak için giden çiftçiler ayı izleriyle karşılaşarak ürünlerinin ayılar tarafından talan edildiğini gördüler.

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Ayçiçeklerinin baş kısmını koparıp yedikleri anlaşılan ayılar insanları fark edince uzaklaştılar.

Ayıların tarlalarına fazla zarar verdiğini belirten çiftçilerden Kemal Arduç, "Çayırlı bölgesinde yüzlerce dönüm ayçiçeği tarlası var ekili. Fakat bu sene büyük bir sıkıntıyla baş başayız. Tarlalarımız tamamında ayı talanı var. Ayılar ayçiçeği tarlalarına çok büyük zarar veriyor. Ayılarla nasıl mücadele edeceğimizi bilemiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

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