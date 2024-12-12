Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyandı

Erzincanlılar yeni güne yoğun kar yağışıyla başladı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi başladı.

Erzincan şehir merkezinde ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erzincanlılar güne beyaz örtüyle uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkili oldu. Yağan karla birlikte karla mücadele ekiplerinin yoğun mesaisi başladı. Güne karla uyanan vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları fırçayla temizledi.

Kar ve tipinin daha çok etkili olduğu Erzincan - Gümüşhane kara yolu üzerindeki Ahmediye Geçidi ile Erzincan Sivas kara yolu üzerindeki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçitlerinde Karayolları ekipleri yoğun çaba sarf etti. Yolda sürekli karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiren ekipler buzlanmaya karşıda yola tuz serpti.

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