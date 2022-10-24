Ümit Karan 2. Lig takımında da tutunamadı

Erzincanspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ümit Karan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Vermiş oldukları emeklerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Ligde şu ana kadar 10 maç oynayan Erzincanspor, 4 galibiyet 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 12 gol atan Ümit Karan ve ekibi kalesinde de 12 gol gördü. Erzincanspor 15 puanla 11. sırada yer alıyor.