Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak

Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak
Kaynak: AA

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak.

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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Başlamış Mahallesi'nde gerçekleştirilen konutların inşaatı yüzde 40 tamamlanma oranına ulaştı.

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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 2

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, 6 Şubat'taki depremler sonucunda ilçede 818 binanın zarar gördüğünü belirtti.

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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 3

TOKİ'nin inşa ettiği kalıcı konutların yapımının hızla sürdüğünü ifade eden Özaydın şöyle konuştu:

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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 4

"Merkezde yaşayan vatandaşlarımız için, yeni inşa edilen devlet hastanesinin yanında, zemin artı iki ve zemin artı üç katlı olacak şekilde 488 TOKİ konutumuz bulunuyor.

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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 5

Bu binalar depreme karşı son derece dayanıklı ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun olacak. Anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak." dedi.

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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 6

Özaydın, ayrıca bu bölgede vatandaşların ihtiyaç duyacağı çocuk parkları, oyun alanları, mescitler, okullar ve sosyal donatı alanlarının da yer alacağını sözlerine ekledi.

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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 7

Özaydın, kırsal mahallelerde yaşayan depremzedeler için ise 121 köy konutunun yapımının devam ettiğini ve bu konutların da hızla tamamlanarak teslim edileceğini dile getirdi.

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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 8
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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 9
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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 10
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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 11
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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 12
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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 13
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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 14
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Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak 15
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