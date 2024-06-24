Erzin'de 488 kalıcı konutun anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Başlamış Mahallesi'nde gerçekleştirilen konutların inşaatı yüzde 40 tamamlanma oranına ulaştı.
Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, 6 Şubat'taki depremler sonucunda ilçede 818 binanın zarar gördüğünü belirtti.
TOKİ'nin inşa ettiği kalıcı konutların yapımının hızla sürdüğünü ifade eden Özaydın şöyle konuştu:
"Merkezde yaşayan vatandaşlarımız için, yeni inşa edilen devlet hastanesinin yanında, zemin artı iki ve zemin artı üç katlı olacak şekilde 488 TOKİ konutumuz bulunuyor.
Bu binalar depreme karşı son derece dayanıklı ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun olacak. Anahtar teslimi 29 Ekim'de yapılacak." dedi.
Özaydın, ayrıca bu bölgede vatandaşların ihtiyaç duyacağı çocuk parkları, oyun alanları, mescitler, okullar ve sosyal donatı alanlarının da yer alacağını sözlerine ekledi.
Özaydın, kırsal mahallelerde yaşayan depremzedeler için ise 121 köy konutunun yapımının devam ettiğini ve bu konutların da hızla tamamlanarak teslim edileceğini dile getirdi.