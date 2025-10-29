Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Erzin İlçesinde İlçesinde binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış kamu kurum ve kuruluşları eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.A. adlı şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen F.A. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.