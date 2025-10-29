Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; Erzin İlçesinde İlçesinde binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış kamu kurum ve kuruluşları eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.A. adlı şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen F.A. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Erzin’de hapis cezası ile aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada kurumdan eşya hırsızlığı nedeniyle adli makamlarca verilen hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.
Kaynak: İHA