YENİÇAĞ - Hatay / Halit İri
Hatay'ın Erzin ilçesinde husumetli oldukları belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 7 kişi tedavi altına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahla birbirlerine ateş açtı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Silahlı kavgaya dönen olayda yaralanan 2'si ağır 7 kişi Erzin ve Dörtyol Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı