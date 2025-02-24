Erzurum -32,6 derece ile dondu

Kaynak: İHA
Erzurum -32,6 derece ile dondu

Meteorolojinin dün gece ülkemizde hava sıcaklıklarını ölçtü. En düşük hava sıcaklığı ise -32,6 ile Erzurum oldu.

Dün gece yapılan ölçümlerde, termometreler Erzurum'un Horasan ilçesinde -32.6, Erzurum'un Tekman ilçesinde -32.6, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde -31.8, Erzurum'un Aziziye ilçesinde -30,4 ve Erzurum Karaçoban ilçesinde -29.9'u gösterdi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şöyle dediler, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Bayburt ve çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güney ve güneybatıdan hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor"

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Uzmanlar buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarısında bulunarak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yine bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dediler.

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