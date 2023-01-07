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Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kara kış

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:26
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Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kara kış
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Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle bazı yollarda ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

ARDAHAN

Ardahan'da soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle akarsu ve çeşmeler buz tuttu. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

KARS

Sarıkamış ilçesinde ise akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

AĞRI

Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, sabaha doğru kar yağışı etkili oldu. Kısa süreliğine etkili olan kar nedeniyle dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

(AA)

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