Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in babası Ahmet Sekmen vefat etti

Ahmet Sekmen'in cenazesi, yarın İstanbul'un Kartal ilçesindeki Cevizli Tamirhane Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğanlık Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

SEKMEN'İN ACI KAYBI

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ailemizin çınarı, kıymetli büyüğümüz, babamız Hacı Ahmet Sekmen, ebediyete irtihal eyledi. Hayatı boyunca inancıyla, çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle bizlere örnek olan bir dava adamıydı. Rabbim, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Ruhu şad, makamı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

AK PARTİ'DEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da yaptığı paylaşımda:

"Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in babası Ahmet Sekmen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli başkanımıza ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.