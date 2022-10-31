﻿Erzurum Büyükşehir Belediyesi personel alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, muhasebe biriminde istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Adli sicil kaydı olmamak
Bedensel ve akılsal rahatsızlığı olmamak
Erzurum’da ikamet etmek
Askerliğini yapmış olmak
22 – 40 yaş arasında olmak
En az önlisans mezunu olmak
En az 2 yıl tecrübeli olmak
İlgili okuldan mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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