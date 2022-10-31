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Erzurum Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, muhasebe biriminde istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 15:40
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi personel alacak
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İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; Erzurum Büyükşehir Belediyesi, muhasebe biriminde istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Adli sicil kaydı olmamak

Bedensel ve akılsal rahatsızlığı olmamak

Erzurum’da ikamet etmek

Askerliğini yapmış olmak

22 – 40 yaş arasında olmak

En az önlisans mezunu olmak

En az 2 yıl tecrübeli olmak

İlgili okuldan mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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