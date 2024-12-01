Erzurum buz tuttu

Kaynak: İHA
Erzurum buz tuttu

Erzurum'da donduran ve buz tutan soğuklar hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışının etkisinde kalan Erzurum'da şimdi de soğuklar yüzünü göstermeye başladı. Meteorolojinin verilerine göre; -25.3 ile ülkemizin en soğuk yeri Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer köyü oldu. Burayı Erzurum Yakutiye Erzurum Havalimanı -24.6, Erzurum Aşkale -22.8 ve Erzurum Aziziye-22,7 ile takip etti. Meteoroloji tahminlerine göre; bölgem genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Kent merkezinde buzlanma ve dondan dolayı zaman zaman kazalar olurken, çatılardan sarkan buzların boyu 1,5-2 metreye kadar ulaşıyor.

erzurum-da-bir-binada-olusan-buz-sarkitlari-5639589-amp.webp

Son Haberler
Yeni nesil ADC’ler onkolojide altın çağ başlatıyor
Yeni nesil ADC’ler onkolojide altın çağ başlatıyor
Fenerbahçe’nin hedefinde 3 yıldız var. İşte transferde son durum
Fenerbahçe’nin hedefinde 3 yıldız var. İşte transferde son durum
FDA yeni kalp tedavisine onay verdi
Kalp hastalarına müjde
Hasan Arat yönetiminde Beşiktaş’ın harcadığı para ortaya çıktı
Hasan Arat yönetiminde Beşiktaş’ın harcadığı para ortaya çıktı
Wanda Nara pavyona düşüyor!
Wanda Nara pavyona düşüyor!