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Muzaffer Bilazer gitti, Hakan Kutlu geldi

Erzurum FK, teknik direktör Muzaffer Bilazer'le yolların ayrılmasından bir kaç saat sonra Hakan Kutlu göreve getirildi

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 07:39
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Erzurum FK'da başdöndüren teknik direktör değişikliği

Muzaffer Bilazer gitti, Hakan Kutlu geldi
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Erzurum FK'da Tuzlaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Muzaffer Bilazer'le yolların ayrıldığı açıklandı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Muzaffer Bilazer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Bu açıklamadan bir kaç saat süre göreve Hakan Kutlu'nun getirildiği duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Hakan Kutlu ile prensipte anlaştı. Camiamıza hayırlı olsun.” ifadeleri kullanıldı.

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