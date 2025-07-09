Erzurum Halk Kültürü Derneği faaliyetlerine yeniden başladı

Hafta sonları kurslarda halk oyunları ve müzik eğitimi veriliyor. Üst katta bağlama dersleri, alt katta halk oyunları yapılıyor.

EĞİTİMLER GÖNÜLLÜ YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan kurslar gönüllülük esasına göre yapılıyor. Bağlama ve halk müziği derslerini Doç. Dr. Murat Kamil İnanıcı, halk oyunları eğitimini ise Şahset İrten sürdürüyor. Dernek Başkanı Selahattin Öğdüm ve yönetim kurulu, süreci yakından takip ederek katılımcı çocuklarla birebir ilgileniyor.

YIL SONU GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Kurs dönemi sonunda "Yıl Sonu Etkinliği" adıyla bir gösteri programı düzenlendi. Dernek üyeleri, çocuklar ve ailelerinin katıldığı etkinlikte sahne alan öğrenciler büyük beğeni topladı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Selahattin Öğdüm, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

EMEKTARLARA PLAKET VERİLDİ

Gece boyunca geçmişte dernekte görev almış isimler de unutulmadı. Cahit Alparmak, Hamit Yavuzer, Sadi Ayriçay, Hami Akbaba, Nihat Algül, Hakkı Kasil ve Vedat Gezmiş'e plaket takdim edildi.

BAŞARI BELGELERİYLE KAPANIŞ YAPILDI

Program sonunda kursa katılan çocuklara başarı belgeleri verildi. Ailelerin memnuniyeti gözlemlenirken, dernek sezonu tamamlayarak çalışmalarına ara verdi.