﻿Erzurum Hinis SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Erzurum Hinis SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 6 temizlik işçisi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

18 – 50 yaş arasında olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Sağlık sorunu olmaması

Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmaması

Okuma yazma bilmek

Son 6 yıldır Hınıs ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Resimli özgeçmiş

1 adet fotoğraf

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Yerleşim yeri belgesi

Nüfus kayıt örneği