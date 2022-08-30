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Erzurum Hinis SYDV işçi alacak

Erzurum Hinis SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 6 temizlik işçisi alacak. Son başvuru tarihi 5 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 17:18
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Erzurum Hinis SYDV işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Erzurum Hinis SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 6 temizlik işçisi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

18 – 50 yaş arasında olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Sağlık sorunu olmaması

Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmaması

Okuma yazma bilmek

Son 6 yıldır Hınıs ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Resimli özgeçmiş

1 adet fotoğraf

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Yerleşim yeri belgesi

Nüfus kayıt örneği

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