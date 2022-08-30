﻿Erzurum Hinis SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Erzurum Hinis SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 6 temizlik işçisi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
18 – 50 yaş arasında olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Sağlık sorunu olmaması
Erkek adayların askerlikle ilişkisi olmaması
Okuma yazma bilmek
Son 6 yıldır Hınıs ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Resimli özgeçmiş
1 adet fotoğraf
Sağlık raporu
Adli sicil kaydı
Yerleşim yeri belgesi
Nüfus kayıt örneği
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