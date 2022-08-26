﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Erzurum Hinis SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
18 – 35 yaş arası olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Sağlık sorunu olmamak
Seyahat engeli olmamak
Son 6 aydır Hınıs ilçesi içerisinde ikamet etmek
4 yıllık fakülte mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
Başvuru dilekçesi
1 adet fotoğraf
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
Nüfus kayıt belgesi
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