﻿Erzurum Hınıs SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Erzurum Hinis SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

18 – 35 yaş arası olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Sağlık sorunu olmamak

Seyahat engeli olmamak

Son 6 aydır Hınıs ilçesi içerisinde ikamet etmek

4 yıllık fakülte mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

Başvuru dilekçesi

1 adet fotoğraf

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

Nüfus kayıt belgesi