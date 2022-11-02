Erzurum Horasan Belediyesi mimar alacak

Erzurum Horasan Belediyesi bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, mimar alınacak.
Son başvuru tarihi 5 Kasım 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaş ve üzeri olmak,
Askerlikle ilişiği olmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
İlgili bölümden mezun olmak.
GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Diploma fotokopisi,
İkametgah belgesi,
Adli sicil belgesi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.