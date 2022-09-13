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Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak

Erzurum Karaçoban Belediyesi, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 17:56
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 17:57
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Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Erzurum Karaçoban Belediyesi, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

25 yaşını tamamlamamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Karaçoban ilçesinde ikamet etmek

Genel not ortalaması 3.00 üzeri olmak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Sağlık sorunu olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru dilekçesi

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

Sağlık raporu

4 adet fotoğraf

Adli sicil kaydı

İkametgah belgesi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Askerlik durum belgesi

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