﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Erzurum Karaçoban Belediyesi, büro personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
25 yaşını tamamlamamış olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Karaçoban ilçesinde ikamet etmek
Genel not ortalaması 3.00 üzeri olmak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
Sağlık sorunu olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru dilekçesi
Kimlik fotokopisi
Diploma fotokopisi
Sağlık raporu
4 adet fotoğraf
Adli sicil kaydı
İkametgah belgesi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Askerlik durum belgesi
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