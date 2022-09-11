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Erzurum Karaçoban SYDV işçi alacak

Erzurum Karaçoban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 06:46
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Erzurum Karaçoban SYDV işçi alacak

Erzurum Karaçoban SYDV işçi alacak
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Erzurum Karaçoban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 personel alınacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak temizlik görevlisi alınacak.

Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

En az okuryazar belgesine sahip olmak. 

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