Erzurum, Kars, Erzincan birçok ilimize kar bile yağdı! Vatandaşlar aktarlara akın ediyor! Uzmanlar bakın buna ne diyor

Sonbaharın gelmesiyle birlikte, soğuyan hava ve azalan güneş ışığı, bağışıklık sistemimiz için yeni bir mücadele alanı oluşturdu. Bu dönemde en çok sorulan sorulardan biri, soğuk algınlığı ve grip gibi yaygın enfeksiyonlardan nasıl korunabileceğimiz oldu. Bu arayış, pek çok kişiyi geleneksel doğal çözümlere, yani bitkisel ürünlerin satıldığı aktarlara yönlendirdi. Ancak uzmanlar, bu yaklaşımların bilimsel dayanaklarını ve potansiyel risklerini tartıştı.

BİLİMSEL PERSPEKTİF: DOĞAL YÖNTEMLER VE GERÇEKLER

Johns Hopkins Tıp Fakültesi'nden Dr. Emily Peterson, bazı bitkisel takviyelerin bağışıklık sistemini destekleyici etkileri olabileceğini belirtti. Ancak Peterson, bu etkilerin kesin olarak kanıtlanmış bir tedavi olmadığını ve kişiden kişiye değişebileceğini vurguladı.

Peterson, "Örneğin, ekinezya ve C vitamini üzerine yapılan araştırmalar, soğuk algınlığının süresini bir miktar kısaltabileceğini gösterse de, hastalığı tamamen önlediğine dair kesin bir kanıt bulunmuyor" dedi.

Öte yandan, bağışıklık sistemini güçlü tutmanın anahtarının, dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersiz gibi temel yaşam alışkanlıklarından geçtiği konusunda tüm uzmanlar hemfikir.

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan Prof. Dr. Michael O'Connell, bağışıklığı güçlendirmenin tek bir sihirli ot veya karışıma indirgenemeyeceğini belirterek, "Vücudun savunma mekanizması karmaşık bir sistemdir. Bu sistemi desteklemek için bütüncül bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Yüksek antioksidan içeren sebze ve meyvelerle beslenmek, probiyotik açısından zengin gıdalar tüketmek ve stresi yönetmek, bağışıklık sisteminin doğru çalışması için kritik öneme sahiptir" diye ekledi.

Mevsim değişimleri hastalık saçıyor! Uzmanlardan kritik uyarılar

AKTARLARIN ÇEKİCİLİĞİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aktarlarda satılan birçok ürün, halk arasında kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel bilgilerle popülerliğini korudu.

Zencefil, zerdeçal, adaçayı ve ıhlamur gibi bitkilerin çaylarının, soğuk algınlığı semptomlarını hafiflettiği yaygın bir inanış. Ancak uzmanlar, bitkisel ürünlerin kontrolsüz kullanımının olası yan etkilere yol açabileceği konusunda uyardı.

Bazı bitkiler, kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle kronik hastalığı olan veya hamile olan bireylerin, bu tür takviyeleri kullanmadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışması gerektiği vurgulandı.

Uzmanlar, soğuk algınlığı ve gripten korunmanın en etkili yolunun, aşı olmak, el hijyenine dikkat etmek ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmak olduğunu belirtti.

Doğal yöntemlerin, bu önlemlerin yerine geçemeyeceği, ancak genel sağlığı destekleyici bir rol oynayabileceği ifade edildi.